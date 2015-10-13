2015年国家品牌价值排行榜：哈萨克斯坦名列第44位

哈通社阿斯塔纳10月13日电 英国品牌价值咨询公司Brand Finance 12日公布的《2015年度国家品牌价值报告》显示，哈萨克斯坦品牌价值达到1750亿美元，较2014年的1640亿增加110亿美元，增幅6%，在全球100个国家中位居第44位，较去年上升1位，评级为"A+"。

报告显示，美国以19.7万亿多美元的品牌价值稳居全球第一宝座，中国以6.31万亿美元位居第二，其后依次为德国、英国、日本，而进入排行榜前10的分别还有法国、印度、加拿大、意大利以及澳大利亚。 虽然俄罗斯以8100亿美元的品牌价值在前苏联国家中名列首位，但其品牌价值降幅达31%，全球排名也由去年的第12位降至第18位；而哈萨克斯坦在前苏联国家中不仅排名第二，也成为唯一一个进入全球排名前50的中亚国家。上榜的其他独联体国家的排名分别为：立陶宛第63位（品牌价值510亿美元）、乌克兰第68位（440亿）、阿塞拜疆第71位（410亿）、拉脱维亚第75位（350亿）、爱沙尼亚第85位（170亿）、格鲁吉亚第93位（120亿）。（编译：吴然）