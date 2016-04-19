2015年巴甫洛达尔州共吸引外来投资4500亿坚戈

哈通社巴甫洛达尔4月19日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）2015年全年，巴甫洛达尔州共吸引外来投资4500亿坚戈。

19日，在有关"百步计划"各项措施落实情况报告会上，巴甫洛达尔州新任州长波拉特•巴考沃夫作出上述表示。

"去年全年我州共吸引外来投资4500亿坚戈，在国内各州中居于前列。同时，加工业投资额超过了2300亿坚戈。需要着重强调的是，为了生产出具有高附加值的产品，着力发展加工工业具有重要的意义。"巴考沃夫说。

为了创造更加良好的投资环境，2015年巴甫洛达尔州成立了招商引资办公室。该机构吸引了大量来自国内外大型企业、银行和投资人士担任顾问。今年还将开办旨在提供各类投资信息的网站，为投资者提供最便捷、全面的投资信息。

"我们已经实现了 ‘额尔齐斯投资论坛' 的常态化召开，并且实现了通过这一论坛实现对外来投资的吸引。2014年，这一论坛为巴甫洛达尔州吸引意向投资390亿坚戈；而到了2015年，这一数据已经上升至5000亿坚戈。" 巴考沃夫称。

据其介绍，2016年巴甫洛达尔州接待了来自荷兰、捷克和美国大使馆的代表，这些国家的投资者均对投资巴甫洛达尔表现出了浓厚的兴趣。

此外，中国诸多大企业也在巴甫洛达尔州投资兴建了多个大型项目。目前同中国合资的化工-冶金统合体项目正在建设当中，该项目总值达9亿美元。（编译：塔尔）