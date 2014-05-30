俄气公司：南流项目按计划落实2015年底投入运行

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据俄新网30日报道，俄罗斯天然气工业公司总裁阿列克谢•米勒在欧洲商务大会的共同会议上表示，"南流"项目严格按计划落实，并将于2015年底投入运行。

他说，对欧洲供气的可靠性通过线路多样化提高，其中一条路线是"南流"。由于担心经过乌克兰中转俄罗斯天然气，供气可靠性问题目前对欧盟格外迫切。 "南流"项目严格按照通过计划落实，没有一个月的推迟。海上部分的建设严格按照计划落实，保加利亚、塞尔维亚和匈牙利的工作也严格按计划进行。米勒表示，明年底"南流"项目首次供气将通过海上第一条输气管道抵达保加利亚，对此没有任何怀疑。 此前俄罗斯在国际贸易组织对欧盟第三能源一揽子文件提出诉讼。这个文件不允许天然气开采公司成为天然气管道所在区域的私有者，这对"南流"项目造成严重障碍。 俄总统普京上周表示，俄罗斯致力于落实"北溪"和"南流"项目，不过如果欧盟阻碍项目落实的话，俄罗斯将考虑经过非欧盟成员国境内铺设管道的其它方案。 "南流"天然气管道通过黑海海底进入南欧和中欧国家，目的是让俄罗斯天然气管道出口路线多样化。