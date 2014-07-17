俄中将于深圳创建俄中大学 计划2015年开始招生

哈通社阿斯塔纳7月17日电，据人民网报道，俄中大学组委会会议16日在莫斯科大学基础图书馆举行。会议由俄联邦国家杜马主席纳雷什金主持。他表示，成立俄中大学是两国教育合作领域的重要项目。目前，俄联邦国家杜马正在与中国全国人大协商解决两国教育领域法律层面的差异问题。

据悉，成立俄中大学的倡议最早于2013年提出。2014年5月，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的共同见证下，中国教育部副部长郝平与俄罗斯教育与科学部第一副部长特列季亚克在上海签署了关于成立俄中大学的谅解备忘录。俄中大学将由莫斯科大学与北京理工大学在中国深圳联合创建。按计划，两国将在今年10月签署关于创建俄中大学的政府间协议。该校计划于2015年开始招生。

根据协议，俄中大学将根据莫斯科大学的教学标准和计划设计课程。学校课程建设的第一阶段包括文化与艺术、管理、俄语和俄罗斯文学、经济与国际贸易等专业，第二阶段包括交通、电视与传媒、航天、医学、汽车制造、化学和物理等专业。学校将吸引俄罗斯和其他国家的优秀专家授课，并用俄语、中文和英语进行授课。此外，学生还有机会获得在俄罗斯境内和俄中大型企业实习的经历。毕业时，该校学生将同时获得莫斯科大学和俄中大学两个毕业证书。