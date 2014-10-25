俄巧克力包装印“2015俄地图”囊括欧亚 震惊游客（图）

哈通社阿斯塔纳10月25日电，据环球网援引新闻网消息，一位芬兰旅行者在圣彼得堡涅瓦大街的一家书店，发现一块包装非比寻常的巧克力，上面印有"2015年俄罗斯地图"。

报道称，令这位旅行者非常震惊的是，在这块巧克力包装纸上，印刷的不只是目前的俄罗斯边界地图，而是"远景地图"，而且红色边境线已经画到了芬兰，以及其他欧洲国家，甚至是大半个亚洲和整个阿拉斯加地区。根据包装说明可以看出，所有上述地区都被并入俄罗斯联邦。 这名芬兰旅行者说："那里有很多不同式样的礼品装巧克力，但其余的都是很普通的。"他认为，在涅瓦大街这样一个著名地点售卖带有挑衅意味的巧克力"很有趣"。 报道称，这起"巧克力地图"事件立刻引起媒体人关注，一名编辑还亲自买了一块这样的巧克力，但他注意到这块巧克力包装上是有生产商的释义的，也许这名芬兰旅行者没有读懂它。 据悉，巧克力包装上有专门区块用红色字体解释道："商品包装图并非根据真实地图绘制，而是艺术创造，ShokoBox公司尊重所有国家公民的民族感情，并非有意侮辱。ShokoBox公司拥护兄弟国家的和平和安定。"