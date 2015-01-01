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    08:25, 01 一月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统发表2015年新年贺词

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    哈通社阿斯塔纳1月1日电，新年前夕，纳扎尔巴耶夫总统通过电视直播发表了2015年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。全文如下：

    尊敬的同胞们！ 2015年的新年钟声即将敲响。在这辞旧迎新的美好时刻，我很高心向全国民众，致以新年的祝福！回顾过去的一年，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，但在全国人民的共同努力下，我们还是取得了骄人的成就，我国人民有坚强的毅力和不屈不扰的精神，只要我们有这样的精神，我们就会一直向前，取得一个又一个新的胜利！ 在即将过去的一年里，我们已经明确新的发展任务。新的一年我们将开启欧亚经济联盟进程，道路光明、任务明确、目标高远。像灯塔般指引我们航向的"光明大道"新经济计划，将成为推动国家经济发展的引擎。

    新的一年，我们将庆祝哈萨克汗国建立550周年、现行宪法颁布20周年以及全国民族和睦大会成立20周年，相信这些活动会成功举行。

    哈萨克人民历来认为羊年能为人们带来和平和财富，祝愿即将到来的羊年给我们带来富足和吉祥！为每一个家庭带来财富和欢乐，和谐和友爱！

    尊敬的同胞们，新年快乐！

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