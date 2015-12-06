2015年成全球并购最旺年

哈通社阿斯塔纳12月6日电 据《华尔街日报》报道，周三宣布的一系列小规模并购交易使2015年正式成为历史上并购活动最火爆的一年。

数据供应商Dealogic周四表示，周三宣布的并购交易共有112宗，其中涉及一些知名度不高的企业，如中国浙江艾迪西流体控制股份有限公司(Zhejiang Idc Fluid Control Co.)与上海申通快递(Shanghai STO Express Co.)的合并，这些交易的总价值不超过85亿美元，使全球并购交易的总规模达到4.304万亿美元。这标志着2015年迄今为止的全球并购金额超过2007年创下的4.296万亿美元前纪录，从而成为史上之最。

照这样的速度，2015年并购交易将有望达到4.7万亿美元，考虑到交易撮合人透露还有几宗规模可观的交易正在运作当中，全年达到4.7万亿美元不是不可能的。经通胀因素调整后，2007年可能仍然以4.9万亿美元的交易规模保持最高纪录。

不管怎样，今年都将成为并购史上浓墨重彩的一笔。受董事会信心增强、举债成本低廉、经济放缓之际企业提高效率的需要以及竞争对手整合迫使企业效仿等因素刺激，并购交易以马不停蹄的速度展开着。

美国已宣布的交易总额在9月份创出纪录新高，目前已超过2万亿美元，为有史以来首次突破这一关口。2015年医疗和科技行业的交易额早就创下了全年纪录，而且一直在胶着地争夺全年第一大并购行业的宝座。

医疗行业最大规模的交易（也为历来规模第二大交易）宣布于11月，即辉瑞(Pfizer Inc.)斥资近1,600亿美元与艾尔建(Allergan PLC)合并的交易。科技行业有史以来规模最大的并购交易为戴尔(Dell Inc.)斥资6,700亿美元收购易安信(EMC Corp.)的交易，该交易也是今年达成的。饮料行业规模最大的交易为百威英博(Anheuser-Busch InBev NV)斥资1,080亿美元收购SABMiller PLC.的交易。

总体来看，今年的买家已经达成了九宗金额在500亿美元及以上的交易和58宗金额在100亿美元及以上的交易，均创下纪录新高。

一些行业观察人士指出，其中一些交易的特质值得注意，并警告称，当前的这种速度可能不可持续。

跟其他一些医疗行业的交易一样，辉瑞与总部位于都柏林的艾尔建合并的主要动因是避税。在美国议员寻求打击"税负倒置"(inversion)的做法之际，很多观察人士预计此类交易的数量迟早会减少。

而酒类行业的整合已持续多年，在百威英博与SABMiller合并后，进行更多大型并购交易的空间十分有限。半导体业的情况也是如此，该产业的大量并购活动掀起了科技业的并购热潮。

此外也不能保证所有已宣布的交易都将最终完成。事实上，许多目标公司当前的股价已大幅低于收购价，显示出投资者担心监管机构可能会阻止交易完成。而且，参与并购的机构也有所减少：私募股权公司曾在最近的并购热潮中扮演了关键的角色，但如今这些公司大多缺席，在许多情况下是被企业买家排挤出局。

不管怎样，并购热潮一直令投资银行受益。根据Dealogic的数据，今年这些银行通过为并购交易提供顾问服务已赚取了约210亿美元。这一数字略低于去年水平，且远低于2007年的峰值。但是，即便2015年最终成为最旺的一年，此后获得的收入还可能增加，因为银行为并购交易提供顾问和融资服务所赚取的丰厚回报主要是在交易结束时获得的。

投资银行中最大的赢家之一是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)，该行是今年并购交易的第一大顾问机构。根据Dealogic的数据，高盛集团给大约1.6万亿美元的并购交易提供了顾问服务。摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)位居次席，涉及并购交易总额约1.5万亿美元，摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)以1.4万亿美元排在第三。