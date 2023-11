哈通社阿斯塔纳12月29日电 美国著名电影评论网站TC Candler近日公布了2015年度全球最美面孔排行榜,全球200名男女明星榜上有名。

据TC Candler网站称,此次评选活动通过网络投票方式进行,投票的网民来自全球各地,参与人数超过1亿人。 通过综合网民投票结果,并从艺人公众形象、公益指数、人气热度、事业成绩、自身修养等多发面综合评分,TC Candler从5万多明星里选出了2015年度最好看的100个姑娘和最帅的100个帅哥。 据悉,TC Candler自2010年起毎年都会公布"百大最漂亮面孔女星"(Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces结果。今年则首次加入了"百大最帅气面孔男星"的评选。 TC Candler"全球最美面孔"评选活动,以评选角度的专业性、参与明星的广泛性,影响力和权威性著称。(编译:塔尔)

百大最漂亮面孔女星

百大最帅气面孔男星