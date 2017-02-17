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    11:14, 17 二月 2017 | GMT +6

    我国与欧亚经济联盟2016年交易额同比减少16.8%

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据经济部消息，2016年，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家交易额为135.835亿美元，同比减少16.8%。其中，出口额为39.176亿美元（-23.5%）、进口额为96.659亿美元（-13.7%）。

    我国向欧亚经济联盟国家主要出口矿产品（占出口总额33.4％）、金属和金属制品（25.7％）、化工产品（19％）、动植物产品和熟食制品（10.8%）。进口产品大多为机器和设备（占进口总额25.8%）、矿产品（16.8％）、化工产品（16.5％）、动植物产品和熟食制品（13.9％）、金属和金属制品（12.5％）。

    哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易往来

      2016年 2015年 对比
    总交易额 135.835亿美元  163.239亿美元  -16.8%
     出口  39.176亿美元  51.203亿美元  -23.5%
     俄罗斯  35.092亿美元  45.476亿美元  -22.8%
     白俄罗斯  3190万美元  5350万美元  -40.4%
     亚美尼亚  28万美元  71.6万美元  -60.9%
     吉尔吉斯斯坦  3.762亿美元  5.185亿美元  -27.4%
     进口  96.659亿美元  112.036亿美元  -13.7%
     俄罗斯  91.298亿美元  105.293亿美元  -13.3%
     白俄罗斯  3.326亿美元  4.88亿美元  -31.8%
     亚美尼亚  299.3万美元  425.6万美元  -29.7%
     吉尔吉斯斯坦  2.006亿美元  1.82亿美元  +10.2%

     
    【编译：昂哈尔  审校：金桥】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 欧亚经济联盟 贸易 经济 进出口 黄金储备
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