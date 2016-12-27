2016年总结：影响哈萨克社会的7件大事

哈通社阿斯塔纳 - 还有不到一周的时间，2016年最后的几张日历就将被撕去。

在这个猴年当中，哈萨克斯坦发生了许多具有深刻意义的大事。其中有七起事件，更是对我们这个国家的社会生活造成了巨大的影响。

政府改组

政府高层领导人的变动对国家的影响是深刻的。尤其是一直以来担任总理职务的卡里姆·马西莫夫，在纳扎尔巴耶夫总统的命令下，改任国家安全委员会主席一职，对哈萨克斯坦而言是一起重要的新闻事件。

原第一副总理巴赫特詹·萨金塔耶夫正式出任总理一职。

萨金塔耶夫曾担任哈萨克斯坦国家经济部部长，并担任祖国之光党领导职务，还曾就任巴甫洛达尔州州长。

原哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿斯哈尔·马明随后接任第一副总理职务，原国防部长伊曼哈利·塔斯马哈穆别托夫就任副总理。

值得一提的是，今年哈萨克斯坦新设立了三个部级单位。分别是：国防和航空航天部、宗教事务和社会组织管理部、信息和通讯部。

议会选举

今年3月，哈萨克斯坦举行了马吉利斯（议会下院）非例行选举。

在拥有投票权的981.0852万公民中，有756.615万人参加了此次议会选举的投票，占选民总人数的77.12%。

祖国之光党获得了其中的618.37万张选票（占82.20%）；

光明之路党获得540406张选票（占7.18%）；

"阿吾勒"党获得151285张选票（占2.01%）哈萨克斯坦共产主义人民党获得537123张选票（占7.14%）；

国家社会民主党获得88813张选票（占1.18%）；

团结党获得21484张选票（占0.29%）。

根据规定，得票率超过7%的三个政党，即祖国之光党、光明之路党和哈萨克斯坦共产主义人民党将组建新一届马吉利斯。

其中，祖国之光党获得马吉利斯107个席位中的84个席位，另两个党派分别获得7个席位。

其余9个席位属于哈萨克斯坦民族和睦大会选出的9位议员，分别代表国内人口最多的9个民族。

土地法改革

2016年震动哈萨克斯坦社会的一个重要事件，无疑是针对《土地法修正案》中关于将国有农业用地出租给外国公民的相关条文所遇到的抗议。

未经许可的非法集会一度在国内多个州被组织起来，并造成了不小的社会影响。

随后，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，政府成立了土地改革委员会，就土地法改革问题进行了专项调研和讨论。经过近4个月的工作，委员会收集了国内各州人民的建议和意见，并将讨论结果呈报给了总统。

最终，纳扎尔巴耶夫总统做出了冻结《土地法修正案》部分条款至2021年12月31日的决定。

值得一提的是，直接促成此次风波的国家经济部部长叶尔波拉特·多萨耶夫引咎辞职。

阿克托别及阿拉木图恐怖袭击事件

2016年最令国人动容的另一起重大事件，便是发生在阿克托别与阿拉木图的恐怖袭击。

当地时间6月5日14:28时，一伙受宗教极端主义思想蛊惑的暴徒（约20余人）突然袭击了阿克托别市市区内两处枪械店，在杀害无辜市民和保安，夺取枪械后，劫持一辆大巴闯入当地驻军营地，与军方交火。

袭击共造成4名平民及3名军人死亡。在随后的反恐行动中，警方击毙18名恐怖分子，击伤并抓获9人。

袭击发生后，纳扎尔巴耶夫总统责令官方严惩恐怖分子，向遇难者家属致以慰问和哀悼，并宣布6月9日为全国哀悼日。

仅仅一个月后，当地时间7月18日，受极端思想腐蚀、具有反社会倾向的暴徒鲁斯兰•库里科巴耶夫在阿拉木图市制造了骇人听闻的"7·18阿拉木图恐怖袭击事件"。

袭击造成8名警员和2名平民死亡，库里科巴耶夫本人在同警方交火过程中受伤被捕，并于今年11月被判处死刑。

勇士克伊克头骨自俄罗斯重返祖国

93年以来，一直被保存在俄罗斯圣彼得堡的哈萨克民族解放运动领袖人物、勇士克伊克的头骨，于2016年10月6日重归其为之奋战一生、为之抛洒热血并献出生命的祖国土地。

今年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。

在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。

在经过一系列人类学检测和面部复原工作之后，勇士的头骨将安葬在其出生地库斯塔奈州。

哈萨克斯坦代表队在里约奥运会和残奥会上的成就

在今年的第31届里约夏季奥运会上，哈萨克斯坦代表队以17枚奖牌占据排行榜第22位。

其中，我国运动员尼德札特·拉希莫夫、迪米特里·巴兰丁和丹尼亚尔·叶留斯诺夫分别在举重、游泳和拳击项目中摘得金牌。

此外，今年共有11名哈萨克斯坦运动员参加了刚刚结束的里约残奥会，获得1枚游泳金牌和1枚举重银牌。

国家独立25周年

独立25周年庆典，可谓是国人今年最为关注的重要事件。

12月16日独立日，在首都阿斯塔纳举办了一系列庆祝活动，以纪念这一具有历史意识的重大事件。

当天，纳扎尔巴耶夫总统主持召开了"独立25周年"主题大型集会，总结了独立年间哈萨克斯坦人民共同奋斗所取得的各种辉煌成就，并寄语未来，祝愿祖国永享和平，实现繁荣昌盛与伟大复兴。



【记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：木合塔尔·木拉提】