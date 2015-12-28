国家经济部：2016年9月前将明确和清收银行业不良贷款

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据国家经济部消息，28日，该部部长叶尔波拉特•多萨耶夫在马吉利斯（议会下院）召开的反危机应对措施会议上表示，政府将在2016年9月前明确和清收银行业所有不良贷款。

多萨耶夫称，政府反危机计划主要由两部分组成：第一，根据纳扎尔巴耶夫总统2015年11月30日发布的国情咨文所明确的5个经济发展方向，实现向新经济结构转型的目标；第二，实施刺激经济增长和信贷的措施。 多萨耶夫提到，今年十一月，为减少外汇市场仲裁和投机性交易，央行放弃了之前在规定范围内支持利率走廊的承诺。政府计划在2016年9月前明确和清收银行业所有不良贷款，而这将对我国金融业起到稳定作用。 多萨耶夫还表示，政府和央行确立了降低通货膨胀率的中期目标：2016-2017年，将通货膨胀率控制在6%-8％区间，2018年在5%-7％区间，而2019年在4%-6%区间，到2020年降低至3%-4％区间。因此，政府计划于2016年4月出台一个变化基本利率的灵活机制，确保商品价格的稳定和降低通货膨胀率。（编译：塔布斯）