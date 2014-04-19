2016年前俄罗斯将在南千岛群岛建成军事设施

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声援引俄新网报道， 俄罗斯东部军区司令谢尔盖•苏罗维金上将周五向记者表示，2016年前俄罗斯特种建设公司将在千岛群岛的择捉岛和国后岛建成150多个军事设施。

改装南千岛群岛俄罗斯部队分队的决定还在2011年就做出，鉴于俄罗斯和日本围绕千岛群岛的领土争端，这个决定引起格外轰动。 他说："已经通过和批准在择捉岛和国后岛建设军事城的所有决议。2016年前所有主要设施都将建成，它们有150多个。" 除了军事设施，项目还规定建设住房、文化娱乐和体育机构。 根据这个原则将在2020年前现代化改造萨哈林岛的现有军事城，还计划建设新的军事城。 今年俄罗斯驻萨哈林和千岛群岛的军队将获得120多个军事技术设备。 长期以来，莫斯科和东京的关系因所谓的"南千岛群岛"问题而蒙上阴影。日本以1855年俄日签订的双边贸易边界条约为依据，要求归还国后、择捉、齿舞、色丹四个岛屿，提出归还上述四个岛屿是同俄罗斯签订和平条约的条件。而自从二战结束后，俄日之间迄今仍未缔结和平条约。 莫斯科的立场是按照二战结果，四个岛屿并入苏联版图，俄罗斯对其拥有无可置疑的主权，且存在相应的国际法文件。