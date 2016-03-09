2016美国大选：特朗普再赢两州初选

哈通社阿斯塔纳3月9日电 据BBC报道，美国共和党内总统参选人特朗普周三（9号）在密歇根州与密西西比州获得2场胜利，扩大提名战的领先优势。

民主党总统参选人希拉里也赢得密西西比州的胜利，击败了佛蒙特州联邦参议员桑德斯。但在北部工业州密歇根桑德斯则领先希拉里。

共和党联邦参议员克鲁兹则赢得爱达荷州选票。夏威夷则还在计票中。

各党近期在此四洲角逐11月美国总统大选提名。

希拉里在当前在21州初选中赢得12州，特朗普则在22州中拿下了14州。



分析： BBC驻密西根记者布拉特



特朗普拿下密西西比和密西根州的胜利后，更坚固了他共和党内总统候选人的领跑地位。

这次特朗普获胜后没有发表任何争议性观点，而是在新闻发布会上谈论如何经营电视购物等，他说有特朗普名字的商品是商业上的成功。比如矿泉水和红酒等。

但其实是特朗普的政治主张受到了极高的欢迎，以及他应对共和党内批评和攻击时的应变力。共和党内部对特朗普发起了密集的攻击，以期减弱他不可阻挡的趋势。



但似乎平常的政治规则不适用于他。特朗普认为对手在电视广告中用哗哗声消除他在竞选时使用过的脏话反而提高了他的人气。因为那证明特朗普不是一个受"政

治正确"规则束缚的人，也是一个敢讲真话的人。

特朗普周二晚间发表胜选演说时称，除开美国前总统林肯，他比其他人更能胜任美国总统。因为"我比所有人都保守。"

如果特朗普赢得共和党的总统提名，他则必须面对前国务卿希拉里的质疑。

赢得密西西比州的选举后，希拉里在俄亥俄州向选民发表讲话时称："竞选美国总统不该传递侮辱。"这毫不掩饰挖苦了喜欢直言不讳的特朗普。

希拉里还说："总统应交付成果。"