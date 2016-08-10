2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第五个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月10日电 哈萨克斯坦代表队10日比赛日程如下：

射击项目



18时，弗拉基米尔•伊萨琴科，男子50米手枪资格赛。



（决赛将于10日21时进行）





自行车项目



19时，安德烈•兹特斯，公路自行车男子计时赛。





射箭项目



21时02分，璐伊扎•萨伊迪耶娃，女子个人射箭64强（对手为乌克兰选手安娜斯塔西娅•帕夫洛娃）。





击剑项目



22时05分，伊利亚•莫克列特科夫，男子佩剑个人32强（对手为美国选手达里尔•荷马）。





举重项目



11日凌晨0时30分，加孜拉•嘉帕尔库勒，女子举重69公斤级。



11日4时，尼德札特•拉希莫夫，男子举重77公斤级。





拳击项目



11日凌晨2时，布尔詹•扎克珀夫，男子轻蝇量级49公斤级第三轮（对手为乌兹别克斯坦选手哈桑波依•杜斯马托夫）。



11日4时30分，瓦西里•列维特，男子重量级91公斤级第三轮（对手为毛里求斯选手Kennedy St-Pierre）。





游泳项目



11日上午7时03分，德米特里•巴兰丁，男子200米蛙泳决赛。





以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）



撰稿：小穆