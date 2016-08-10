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    08:30, 10 八月份 2016 | GMT +6

    2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第五个比赛日赛程

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    哈通社阿斯塔纳8月10日电 哈萨克斯坦代表队10日比赛日程如下：

    射击项目

    18时，弗拉基米尔•伊萨琴科，男子50米手枪资格赛。

    （决赛将于10日21时进行）


    自行车项目

    19时，安德烈•兹特斯，公路自行车男子计时赛。


    射箭项目

    21时02分，璐伊扎•萨伊迪耶娃，女子个人射箭64强（对手为乌克兰选手安娜斯塔西娅•帕夫洛娃）。


    击剑项目

    22时05分，伊利亚•莫克列特科夫，男子佩剑个人32强（对手为美国选手达里尔•荷马）。


    举重项目

    11日凌晨0时30分，加孜拉•嘉帕尔库勒，女子举重69公斤级。

    11日4时，尼德札特•拉希莫夫，男子举重77公斤级。


    拳击项目

    11日凌晨2时，布尔詹•扎克珀夫，男子轻蝇量级49公斤级第三轮（对手为乌兹别克斯坦选手哈桑波依•杜斯马托夫）。

    11日4时30分，瓦西里•列维特，男子重量级91公斤级第三轮（对手为毛里求斯选手Kennedy St-Pierre）。


    游泳项目

    11日上午7时03分，德米特里•巴兰丁，男子200米蛙泳决赛。


    以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）

    撰稿：小穆 

    标签:
    哈萨克斯坦 奥运会 议会选举2016 黄金储备
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