11:03, 14 八月份 2016 | GMT +6
2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第九个比赛日赛程
哈通社阿斯塔纳8月14日电 哈萨克斯坦代表队14日比赛日程如下：
射击项目
18时，尤里•尤科夫，男子50米步枪三姿资格赛。
（决赛将于14日22时进行）
田径项目
18时30分，古丽詹纳特•加纳特别克和伊莉娜•斯摩伊尼科娃，女子马拉松比赛。
15日5时55分，奥尔加•雷帕科娃，女子三级跳远决赛。
摔跤项目
19时，阿勒玛特∙凯布斯巴耶夫，男子古典式59公斤级资格赛。
19时12分，多斯詹∙卡尔特科夫，男子古典式75公斤级资格赛。
花样游泳
20时，亚历山德拉•纳米什和叶卡捷琳娜•纳米什，女子双人花样游泳预赛。
男子全能赛
15日1时45分，阿尔乔姆•扎哈罗夫，场地自行车（竞速赛）。
拳击项目
20时15分，达丽哈•沙克伊莫娃，女子中量级75公斤级16强（对手为加拿大选手阿里亚纳•福尔廷）。
15日3时15分，海拉特•叶拉力耶夫，男子雏量级56公斤级16强（对手为乌兹别克斯坦拳手穆罗琼•阿曼达里夫）。
15日5时，阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫，男子轻重量级81公斤级8强（对手为阿塞拜疆拳手泰默•玛姆玛多夫）。
以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）
编辑：小穆