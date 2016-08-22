2016里约奥运会最特别之处

哈通社阿斯塔纳8月22日电 阿斯塔纳时间22日，第31届夏季奥林匹克运动会在巴西里约热内卢圆满落幕。

以下是哈通社对本届奥运最特别之处的回顾。



1. 南美洲国家首次举办奥运会



2009年，里约热内卢战胜芝加哥、马德里、东京等城市成为2016年奥运会举办城市。这也成为了南美洲国家首次举办奥运会的历史性时刻。



2. 马拉卡纳体育场



2016年里约奥运会开幕式在里约马拉卡纳体育场举行。体育场可容纳8万名观众。



1950年足球世界杯决赛，有17.3万名观众在马拉卡纳体育场现场观看了比赛。2014年世界杯决赛也在此举行。



3. 首支奥运难民代表团



2016年的奥运会上有一支特殊的运动代表队，他们不代表任何国家，却代表着全球6000万难民。他们来自叙利亚、南苏丹、刚果和埃塞俄比亚的十名运动员。



4. 里约奥运会安保



里约奥运会期间，8.5万名从巴西全国各地调派来的安保人员在维护治安。

5. 00后首次参加奥运会



里约奥运会首次迎来2000年后出生的运动员。来自中国的任茜成为了中国首个00后奥运冠军，只有15岁。根据奥运会要求，参加奥运会比赛项目的运动员需出生于2003年1月1日之前。



6. 哈萨克斯坦游泳项目首金



里约奥运会游泳项目，哈萨克斯坦获得了首枚游泳比赛金牌。



21岁的巴兰丁在200米蛙泳比赛中获得了金牌。



7. 连续四届夺得拳击69公斤级项目金牌



达尼亚尔•叶留斯诺夫成为哈萨克斯坦第四个夺得奥运拳击69公斤级金牌的运动员。



8. 瓦西里•列维特争议裁决



拳击91公斤级决赛，我国拳手瓦西里•列维特以绝对的优势输掉比赛。这一充满争议的裁决，迎来众人对AIBA的不满。



9. 拳王阿里的"身影"



拳击56公斤级比赛，我国拳击手海拉特•叶拉力耶夫以其出色的拳法留在了人们的心中。比赛中，观众从他身上看到了拳王默罕默德•阿里的"身影"。



10. "银牌男"背后的故事



连续第二次获得男子拳击81公斤级项目银牌的我国拳手阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫在颁奖典礼上流下遗憾的眼泪。要知道他在伦敦奥运会决赛中也与奥运金牌失之交臂。



11. "兴奋剂丑闻"后的哈萨克斯坦举重队



里约奥运会前，四名哈萨克斯坦举重冠军因涉嫌服用兴奋剂药物被禁止参加奥运会。目前，WADA还没有正式公布这些运动员的相关调查结果。然而，哈萨克斯坦举重代表队在缺少四名奥运冠军的劣势下夺得1金1银2铜的成绩。



12. 奖牌数量创历史纪录



哈萨克斯坦在本届奥运会共获得17枚奖牌，创下其奥运史奖牌记录。



13. 长跑女将摔倒后互相鼓励 展现奥运精神



美国选手达格诺斯蒂诺与新西兰选手韩布林，在女子5000米长跑项目中上演感动无数人的一幕。



在预赛跑完3000米时，达格诺斯蒂诺勾到韩布林的脚，两人双双摔倒在地。但两人起身后并不是只顾追赶进度，而是相互鼓励跑完全程，并激动相拥。虽然两人均无缘奖牌，却展现足以留芳后世的奥运体育精神。



14. 博尔特获得第九枚金牌



牙买加闪电博尔特连续三届奥运会上获得100米、200米和4X100米接力赛的金牌。（编译：小穆）

