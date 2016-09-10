阿克托别功勋老兵家庭荣获2016年“和睦之家”评选活动优胜奖

哈通社阿斯塔纳9月10日电 来自阿克托别的努斯卡巴耶夫家庭成为今年"和睦之家"评选活动优胜家庭。

国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃在颁奖仪式上表示，今年的"和睦之家"评选活动得到了全国人民的高度关注。参加评选的家庭，都拥有足以获得冠军的资质，但根据最终的全民投票结果，来自阿克托别的努斯卡巴耶夫家庭最终脱颖而出，成为了今年的优胜者。



值得一提的是，卫国战争功勋老兵阿布多拉•努斯卡巴耶夫和其家庭，是阿克托别州州级"和睦之家"评选活动的优胜者，并代表该州参选了在阿斯塔纳市举行的全国"和睦之家"评选大会。



老人在战争中曾建立功勋，战后作为一名教师执教46年，桃李满天下。其老伴曾荣获"英雄母亲"勋章和荣誉称号。目前，两位老人有29个孙子和19个曾孙，家庭成员总数达80人。



两位老人70年的幸福婚姻，足以成为全国家庭的榜样。



阿布德哈勒科娃向优胜家庭送上了奖牌--国产依维柯汽车的钥匙。



据悉，全部16个在各州评选中胜出并跻身总决赛的家庭，均将获得30万坚戈奖金和由总统亲笔签名的证书。（编译：木合塔尔·木拉提）





























