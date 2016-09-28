经济部对2016年石油价格持乐观估计

哈通社阿斯塔纳9月28日电 哈萨克斯坦国家经济部对2016年石油价格持乐观估计。

28日，在向马吉利斯（议会下院）提交《就哈萨克斯坦共和国2016-2018年间国家基金转移支付保证金法进行补充修改》法案的同时，国家经济部部长毕申姆巴耶夫作出了上述表示。



"在统筹兼顾了今年的国际经济形势、大宗商品的市场状况以及年初至今哈萨克斯坦经济部门的发展成果之后，我们明确了2016年的宏观经济指标。石油价格将预计保持在30-35美元区间，金属价格相比2015年将下降15%-12.7%，美元兑坚戈汇率则将稳定在1:360左右。"他说。



毕申姆巴耶夫认为，有鉴于年初至今国内经济形式的动态，预计2016年我国国内生产总值（GDP）增速将保持之前估计的0.5%不变，总量为44.354万亿坚戈。



相比年初的预计，GDP总量将提高1875亿坚戈。



人均GDP为6900美元。



"2016年我国农业总产值提升了3.6%。而由于矿业产量下降3.4%，产值也因此下滑1.7%，交易量预期也将下降3.5%。汽车和仓储服务业提升4%。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）