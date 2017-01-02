2017年1-2月哈中贸易额增长30%

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦-中国合作委员会第八次会议，18日在首都阿斯塔纳举行。

会议由哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明与中国国务院副总理张高丽共同主持。



会上，与会双方就哈中两国在经贸、能源、投资、人文、产能合作、交通物流、农业、教育以及边境合作等领域的合作问题，深入交换了意见。



此外，两国代表们还就"光明大道"与"丝绸之路经济带"等大型计划的落实情况，以及发展在交通和物流运输领域的新产品和服务等内容进行了讨论。



阿斯哈尔•马明强调，在两国元首的大力支持下，哈萨克斯坦与中国通过了"中哈产能合作"计划。在其框架下，哈中正在实施总金额260多亿美元的51个产能合作项目。



阿斯哈尔•马明称，中方企业对参与这些合作项目表现出了极高的积极性。



他还表示，在纳扎尔巴耶夫总统去年访问中国期间，在两国元首的见证下，双方签署了哈中政府间《"光明大道"新经济政策与"丝绸之路经济带"建设对接合作规划》。



《规划》明确了哈中双方在推进"光明之路"新经济政策与"丝绸之路经济带"建设对接合作中，要稳步推动产能和投资合作，加强信息沟通和政策协调，推动更多竞争力强、附加值高的项目落地。要积极发展经贸合作，优化贸易结构，落实大型合作项目，拓展融资渠道，促进贸易增长。要深化能源资源合作，扩大人文合作，加大安全合作力度。



"如今，这一合作已经初见成效。2017年1-2月，哈中两国间贸易额增长30%，这是一个了不起的数据。‘中国-哈萨克斯坦-欧洲'班列的运输量正逐年倍增，2017年1-2月的数据，相比2016年同期增长了2.6倍有余。"阿斯哈尔•马明说。



据悉，在此次会议上，两国副总理还通过电视连线方式，共同启动了位于库斯塔奈州萨热阿尔卡汽车制造厂的安凯（ANKAI）客车联合生产线。



会议最后，双方共同签署了哈中合作委员会第八次会议备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】