纳扎尔巴耶夫大学召开2017-18学年年报新闻发布会

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫(Shigeo Katsu)30日召开2017-18学年年报新闻发布会。

胜茂夫表示，2018年纳扎尔巴耶夫大学毕业生人数达到了811人，其中506人为本科毕业生、302人为硕士毕业生、3人为博士毕业生。



"2017年，纳扎尔巴耶夫大学毕业生人数为737人，较今年少10%。纳扎尔巴耶夫总统去年曾指出，学府应在2025年前将学生数量增至两倍。对此，大学已经开始展开相关工作。学府目前毕业生约为750-800人。到2050年，本科毕业生人数将增至5200-5300人。此外，因学府积极开展科学研究工作，博士生数量也将得到增加。" 胜茂夫在新闻发布会上说。



纳扎尔巴耶夫大学校长还强调，为了达到这些目标，学府还需要增加教室和宿舍楼数量。



据胜茂夫介绍，该学府今年计划开放使用仅限科学研究的新教学楼，新教学楼还将促进2025年计划的实施。



另外，胜茂夫先生还回答了记者提出的毕业生就业问题。



"纳扎尔巴耶夫大学不强迫毕业生留在哈萨克斯坦，部分毕业生会为了接受更高的教育出国留学。部分毕业生则在哈萨克斯坦找到合适的工作，其中多数选择了金融业以及大型咨询企业。也有部分毕业生选择了创业，这也让我们很高兴。" 胜茂夫说。



【编译：冰山】