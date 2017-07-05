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    12:50, 04 9月 2017 | GMT +6

    2017阿斯塔纳世博会日参观量7.5万人

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    哈通社/阿斯塔纳/9月4日 --据阿斯塔纳世博会运营公司消息，8月28日-9月3日期间，2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人。

    新闻发布会上透露，该时间段2017阿斯塔纳世博会参观人数达398341人，平均日参观量5.6万人。9月3日世博会参观量突破7.5万人。

    值得一提的，本周世博会参观人数较上周增长两倍，上周平均日参观人数为2.3万人。

    据数据显示，6月10日-9月3日期间2017阿斯塔纳世博会参观人数达352万人，而各场馆参观人数已经超过2914万人次。

    根据初步预测，阿斯塔纳世博会参观人数预计达200万人，访问量将达500万人次。

    最受欢迎的世博园10佳国家馆：

    1.埃及

    2. 非洲国家馆

    3.土耳其

    4.泰国

    5.阿塞拜疆

    6.乌兹别克斯坦

    7.印度

    8.俄罗斯

    9.日本

    10.沙特阿拉伯

    世博会最受欢迎展馆：

    1. 哈萨克斯坦"光明世界"国家馆

    2. 商业展厅

    3. "舍勒"儿童研究院

    4. "C3.5"主题国家馆

    5.儿童公园

    6. 圆形剧场

    7. 太阳马戏团

    8. 文艺能源区

    9. "C2.4"主题国家馆

    10.企业馆
     
     【编译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    阿斯塔纳世博会 黄金储备 2017世博会
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