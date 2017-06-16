国际货币基金组织预测外高和中亚国家2017年GDP增长3.1%

哈通社阿斯塔纳 -- 国际货币基金组织预测外高和中亚八国2017年经济增长3.1%，2018年增长4.1%。

该组织表示，不管是油气出口国还是进口国，经济都将提速，但增速仍远小于2000-2013年。

2016年这一地区的GDP增长了2.4%。

据分析，哈萨克斯坦今明两年的经济增长主要依靠卡沙干油田的增产和财政刺激政策的后劲。当然这是以金融领域重大问题的解决为前提，就目前情况看，哈金融正在恢复期。



该组织将外高和中亚八国分为两类：油气出口国-哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，油气进口国-亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。



2016年油气出口国财政赤字GDP占比14.9%，因哈将划拨资金重振金融业，阿为偿债进行计划外拨款，同时，经济多样化迫使国家放弃严格的财政限制，2017年赤字占比预计增至20.6%，2018年降至13.5%。



通胀方面，油气出口国2016年为11.5%，考虑到哈本币趋于坚挺，阿实行更严格的货币信贷政策，预测2017年通胀率8.3%，2018年8.6%。

总体来说，该地区经济正在缓慢恢复，但要想彻底提高增速，必须进行关键性改革，其中结构性改革意义重大，可调动各个阶层，实现更包容、全面的经济增长。必须进一步加强货币信贷政策，充分利用汇率的浮动性，消除金融发展的制约因素，否则金融重振将永远是纸上谈兵。



【编辑：木合塔尔·木拉提】