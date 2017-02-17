2017经济自由度排名出炉 我国步入TOP50

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，美国传统基金会日前发表2017年度经济自由度指数排名。

哈萨克斯坦在2017年度排名中，以69分（100分制）的成绩，与牙买加和秘鲁共列42名，领先于俄罗斯和白俄罗斯。



值得一提的是，2016年度排名中，我国位居第69位。仅在短暂的一年内，已超过波兰、罗马尼亚、比利时、土耳其等国家。



美国传统基金会将根据贸易政策、政府财政开支、政府对经济的干预、货币政策、资本流动和外国投资、银行业和金融业、工资和物价、产权、规制、非正规市场活动等10项指标进行评选。



除劳工市场灵活度和财政自由外，哈萨克斯坦在其他指标均获得评委方高度评价。



分析人士认为，近10年以来，哈萨克斯坦取得了显著成果，促使经济越加灵活，同时实施开放政策。此外，哈通过采取银行私有化、引进具有竞争力的征税政策、贸易制度现代化建设等一系列措施在工业领域和能源领域得到持续发展。这些成果顺利使哈萨克斯坦步入排名前50强。



此外，2017年度排名中，俄罗斯位列第114名，较去年上升39位。而白俄罗斯则排名第104位。



经济自由度指数，是由《华尔街日报》和美国传统基金会发布的年度报告，涵盖全球155个国家和地区，是全球权威的经济自由度评价指标之一，在一个指标上分数越高，政府对经济的干涉水平越高，因此经济自由度越低。各个指标累加后的平均值可以计算出总体系数。美国传统基金会的观点是，具有较多经济自由度的国家或地区与那些较少经济度的国家或地区相比，会拥有较高的长期经济增长速度和更繁荣。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】