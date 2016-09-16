江布尔州入选2017世博会游客推荐游览地之一

哈通社塔拉兹9月16日电 位于江布尔州的自然和历史遗迹，入选为2017世博会游客主要推荐游览地之一。

江布尔州在旨在重振丝绸之路古老的历史经济中心、保存突厥语民族历史文化遗产并促进其不断发展、推动旅游业基础设施建设的国家规划当中，依托丰厚的历史文化资源，在吸引国内国际游客、发展旅游业方面无疑具有着巨大的潜力。



根据江布尔州州长透露，作为古丝绸之路上曾经的重镇，江布尔州各地遍布大量文化历史遗迹。该州目前已经推出了"古塔拉兹财富"、"阿科尔塔斯之谜"、"阿克速-贾巴克勒"、"与丝绸之路同行"、"古塔拉兹与现代社会"等多项不同的旅游方案，可供来自国内和其他国家的游客选择。



在江布尔州境内的丝绸之路沿线（塞拉姆-塔拉兹-阿克硕拉克-阿克尔托别-库兰-梅热耶克-楚-阿斯帕拉-阔尔岱），分布着许许多多具有浓郁历史和人文气息的历史和文化遗迹。这一线有五处遗迹被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。



为进一步促进地方旅游业的蓬勃发展，江布尔州政府提出了"古老的塔拉兹"计划，并在市区重点区域规划出面积20公顷的土地，用于建设中心旅游设施，接待2017世博会期间到访的游客。



目前相关建设工程正在有序进行当中。（编译：木合塔尔·木拉提）