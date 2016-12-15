俄罗斯将于2017年初开始实施国家馆装饰工作

哈通社阿斯塔纳 -- 据阿斯塔纳世博会运营公司消息，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫15日与俄罗斯国家馆专员、俄罗斯联邦工业与贸易部副部长乔治•卡拉门诺夫举行会谈。

会谈中，双方就阿斯塔纳世博会筹备进展相关事宜进行了讨论。



叶西莫夫向卡拉门诺夫介绍了世博会为吸引外来参展商所实施的一系列工作进展。



"目前，俄罗斯参展世博会相关事宜已经得到了全面性解决，俄罗斯已经签署参展合同，并成立了相关的资金预算。此外，俄罗斯为装饰国家馆还专门成立了咨询委员会。俄罗斯企业已准备好参展阿斯塔纳世博会。我们高度重视以‘未来能源'为主题的阿斯塔纳世博会，因此一定会积极参展世博会。"卡拉门诺夫说。



根据会谈结果，双方签署了总面积达1008.6平方米的俄罗斯国家馆的交付协议。



卡拉门诺夫表示，俄罗斯国家馆将于2017年1月或2月开始实施国家馆装饰工作。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行，预期世博会期间阿斯塔纳将迎来500万各国游客。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】