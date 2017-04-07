草原之鹰2017军演拉开帷幕 哈美英三国军人参演

哈通社阿斯塔纳 - 据国防部消息，代号为"草原之鹰2017"的维和演习，5日在南部军区"伊犁"军事训练基地拉开帷幕。

国防部称，5日开始的演习为第一阶段，将持续至4月11日。除哈萨克斯坦维和部队外，参与此次演习的还有来自美国和英国的军人。



三国军人联合开展了多项维和任务训练，包括模拟维和部队对责任区进行巡逻、通过设立检查站来控制交通干线、采取措施控制人群、保护维和部队驻地、保护相关人员和人道主义物资、排除地雷并对有关人员进行必要的医疗救助等。



国防部消息称，为确保演习场地尽可能的接近实战条件，军事训练基地内部还搭建了模拟维和部队基地和难民营等设施。



此次演习的第二阶段，也是最重要的演习阶段，将于7月22日至8月4日在"伊犁"军事训练基地举行。期间，北约国家的军事专家将对参演的哈萨克斯坦"Kazbat"特种部队的维和能力进行评估。



据了解，"草原之鹰"军事演习自2003年开始举行，每年举行一次。演习为哈萨克斯坦维和部队同外军开展交流、提升自身技战术能力提供了可能。















【编译：木合塔尔·木拉提】