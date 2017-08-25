2017阿斯塔纳世博会中国馆盛泽日活动开幕

哈通社\阿斯塔纳\8月25日 -- 25日，2017年阿斯塔纳世博会中国馆苏州市吴江高新区（盛泽镇）丝绸推介活动开幕式在世博园中国馆举行。

哈投资和发展部轻工业部主任阿利雅•布哈巴耶娃、哈中贸促会会长哈纳特•拜赛克、中国馆馆长姚瑞、中国吴江开发区管委会副主任赵菊观等领导，以及来自哈中两国的政府和企业届代表百余人出席了开幕式。

值得一提的是，2017年阿斯塔纳专项世博会中国国家馆日于今年7月5日拉开序幕。中国国家馆主题为"未来能源、绿色丝路"，以"过去、现在、未来"为主线，全面展示中国能源发展主张及对未来能源发展的思考。



开幕式上，中国吴江开发区管委会副主任赵菊观首先对阿斯塔纳世博会活动主办方的周到安排表示感谢。

他表示，哈萨克斯坦这片土地，是古丝绸之路经过的重要节点，曾经为沟通东西方文明，促进不同民族、不同文化相互交流和合作作出过重要贡献。

赵菊观表示，位于古丝绸之路重要经济带的盛泽，早在明清时期，就以发达的丝绸织造和繁荣的丝绸贸易而名闻遐迩，与中国的苏州、杭州、湖州并称为"中国四大绸都"。如今，盛泽已经成为中国乃至世界最大的丝绸纺织的主要生产基地、出口基地和产品集散地。

赵菊观强调，借助阿斯塔纳世博会这个平台，希望能够进一步推动盛泽同阿斯塔纳的合作，促进两地在面料采购、生产设计、品牌推广等方面更加健康平稳发展。



哈投资和发展部轻工业部主任阿利雅•布哈巴耶娃等嘉宾也在开幕式上发表了讲话，就哈萨克斯坦轻工业发展情况进行了介绍，对哈中两国在这一领域的合作前景表示了肯定。



【编辑：木合塔尔·木拉提】