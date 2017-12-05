哈萨克斯坦旅游业在2017年创下多个记录

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 - 哈萨克斯坦在国际旅游地图上的位置正在不断得到巩固。

据统计分析网站finprom.kz 报道，2017年前三季度，来哈观光旅游的外国游客总数超过了580万人，创下了新的纪录。



数据显示，过去5年间，哈萨克斯坦接待的外籍游客数量从来不曾超过500万人。而相比去年同期，2017年1-9月我国接待外国游客数量增长18.1%。



另据统计，哈萨克斯坦本国公民对国内旅游的热度也在不断递增。越来越多的哈萨克斯坦人不再考虑出境旅游，而是选择在国内旅游景点和休闲观光地区度假。



根据2017年的最新统计，1-9月国内游旅客人数达到了440万人，较去年同期增25%。



2017年，哈萨克斯坦国内和境外游客接待数量均创下了自2010年以来的新纪录。



另据报道，2017年1-9月，我国各等级旅店共租出房屋390万套，较2016年同期增23.7%。



绝大多数客房由高价旅店和五星级酒店租出。初步统计显示，今年国内五星级酒店的入住率整体超过50.5%，较2016年增长40.5%。



【编译：木合塔尔·木拉提】