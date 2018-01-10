纳扎尔巴耶夫：2017年我国回到了可持续增长的轨道

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日发表的国情咨文中表示，2017年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增速为4%。

"我们赢得了国际社会的信任与尊重，并建立了独立哈萨克斯坦的新形象。2017年哈萨克斯坦成为了联合国安理会非常任理事国。2018年1月开始担任了联合国安理会轮值主席国。我们成为了独联体及东欧首个举办世博会的国家。哈萨克斯坦建立了一个成功的市场经济模式。2017年，我国克服了全球危机的不利影响，回到了可持续增长的轨道。"纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中说道。

总统称，2017年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增速达4%，而工业产值增长7%。

纳扎尔巴耶夫总统表示，2017年，加工业在工业总产值中的份额超过了40％。哈萨克斯坦的平稳发展为社会中产阶级的形成创造了机遇。此外，贫困人口减少13倍，而失业率也减少至4.9%。

纳扎尔巴耶夫总统说："我国社会经济发展主要成果来源于社会和平，各民族间和宗教间的和谐。哈萨克斯坦的成就被认为是可靠的，但这并不代表明天成功的保证。'无尽的石油'时代快结束了，我们需要发展的新动力。全球趋势也显示，首先，应将第四次工业革命元素广泛利用，它有自己的挑战和机遇。哈萨克斯坦拥有成为新时代领导者之一的一切必要条件。"

【翻译：冰山 编辑：小穆】