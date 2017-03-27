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11:31, 27 三月 2017 | GMT +6
2018年世界杯欧洲区预选赛：哈萨克斯坦0:2不敌亚美尼亚
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哈通社阿斯塔纳--据Sports.kz.消息，当地时间3月26日，2018年俄罗斯世界杯欧洲区预选赛，哈萨克斯坦客场对阵亚美尼亚，以0:2输掉比赛。
据悉，6月10日，哈萨克斯坦队将主场迎战丹麦队。
【编译：金桥】
标签:
足球
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