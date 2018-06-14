2018俄罗斯世界杯：球迷们需要知道的10个小数据

哈通社/阿斯塔纳/6月14日 -- 2018俄罗斯世界杯将于14日晚阿斯塔纳时间21：00正式打响。为此，哈通社为读者奉献了世界杯历史上的10个小数据。

据主办方预测，为了观赏本届世界杯比赛，俄罗斯将迎来来自世界各地的100万名球迷。



1．全世界三分之一的人将从电视上观看本届世界杯，约为30亿人。



2．俄罗斯世界杯还将迎来两支首次登场亮相的新球队，分别是冰岛和巴拿马。



3．世界杯历史上，巴西队共20次入围世界杯决赛圈 ，随后依次为意大利和德国（均18次）、阿根廷（16次）、英国、法国、西班牙、乌拉圭、比利时（均14次）。



4．历史上获得过世界杯冠军的球队仅为7支。获得冠军最多的是巴西队，分别获得5次（1958、1962、1970、1994、2002），德国队（1954、1974、1990、2014）和意大利队（1934、1938、1982、2006）分别获得4次，阿根廷队（1978、1986）和乌拉圭队（1930、1950）分别获得2次，而法国队（1998）、西班牙队（2010）以及英格兰队（1966）分别获得1次。



5．截至目前，只有欧洲和南美国家曾高举大力神杯。



6．巴西队和德国队分别有一次在世界杯预选赛中无败绩晋级决赛圈。



7．德国队曾两次缺席世界杯，分别是1930年世界杯和1950年世界杯。



8．意大利队和阿根廷队分别有一次无缘世界杯决赛圈的记录。



9．2002韩日世界杯，东道主韩国队迎战土耳其队，土耳其前锋哈坎-苏克开场仅11秒就攻破了韩国队的大门，并创造了世界杯历史最快进球纪录。



10．2014巴西世界杯，德国前锋克洛泽超越罗纳尔多，成为迄今为止在世界杯比赛中进球最多的球员。



【编译：冰山】