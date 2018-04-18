马吉利斯通过2018-2020年国家财政预算法案

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 马吉利斯议员18日在马吉利斯（议会下院）全体会议上通过了《2018-2020年国家财政预算》法案。

财政部部长巴赫特•苏丹诺夫在报告中指出，法案主要目标旨在增加严格财政限制和非石油领域的财政收入，并确保总统国情咨文和五大社会新举措的充分落实。



"旨在执行批准的预算任务包括以下三个方向的资金。第一，根据对宏观经济预测的调整，国家财政预算的额外收入1810亿坚戈资金。第二，去年剩余的预算资金1250亿坚戈。第三，发行的1185亿坚戈债券。批准的财政预算收入中增加了为实现税收项目制定的计划。" 财政部部长说。



苏丹诺夫表示，财政部框架下成立的项目办公室计划提高税务和海关支付的征收水平。



"这些计划的一个要素在于，将减轻商业的行政负担。例如，2017年检查次数减少了50%。在这项工作中，信息技术将以快速得到应用。2017年第三季度以及今年4月1日开始，‘阿斯塔纳-1'信息系统使物流、出口和进口等方面海关机构商业流程实现了自动化模式。因此，清关手续由原先的105分钟已缩短至7-15分钟。" 苏丹诺夫说。



据他介绍，今年的1810亿坚戈额外预算收入仅占预算支出的44%。由此，国家财政预算支出将根据政府2月的调整增至4170亿坚戈，而批准的预算将增至4250亿坚戈。



苏丹诺夫说："上述财政支出将根据3个主要方向分配。首先是，为落实国家总统《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》和《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文分配2930亿坚戈资金。其次是，250亿坚戈将用于总统五大社会新举措的实施。最后，将分配990亿坚戈资金用于执行先前通过的相关任务。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】