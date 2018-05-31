2018年世界竞争力年报公布 哈萨克斯坦位居第38位

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 - 据哈萨克斯坦国家经济部消息，瑞士洛桑国际管理发展学院24日发表《2018年世界竞争力年报》，哈萨克斯坦在全球63个受评估的经济体中排名第38位。

瑞士洛桑管理学院（IMD）公布本年度全球竞争力报告，报告根据"经济表现""政府效率""营商效率"和"基础建设"４项因素评估各经济体，每项因素又细分为5项子因素。目前全球共有63个经济体被纳入评选，得分100表明最具竞争力。



年报评估的经济体中，美国排名第一，香港第二，新加坡、荷兰和瑞士紧随其后。而委内瑞拉则在63个经济体中位居最末。



哈萨克斯坦在今年的年报中得分为72.796分，排名第38位，虽较2017年下降6位，但仍位居独联体国家前列。



俄罗斯在年报中排名第45位，乌克兰位居59位。



虽然总体排名有所下降，但哈萨克斯坦在"经济表现"方面上升5位，由2017年的54位提升至全球第49位。这方面，"国际贸易"、"就业率"和"价格"这3个子因素项的提升起到了重要的作用。



在"基础建设"一项中，哈萨克斯坦的排名也由去年的43位提升至42位。



此外，在"政府效率"一项中哈萨克斯坦位居第25位，"营商效率"哈萨克斯坦位居第34位。



年报指出，受访者认为，哈萨克斯坦共和国经济最具吸引力的五个因素是：稳定的政治环境和前景（占受访者的57.8%），良好的营商环境（占受访者的55.6%），充满活力的经济（占受访者的46.7%），有利的税务体系（占受访者的41.1%）和有效地劳动关系（占受访者的32.2%）。



哈萨克斯坦从2008年开始加入这一年报。



有关详情可登陆IMD官网http://www.imd.org/wcc/ 查询。



【编译：木合塔尔·木拉提】