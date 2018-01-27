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    13:23, 27 一月 2018 | GMT +6

    2018年全球护照实力排名：哈萨克斯坦位居第59位

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    哈通社/阿斯塔纳/1月27日 -- 金融咨询公司Arton Capital日前公布最新一期全球护照实力排名（Global Passport Power Rank）。

    统计显示，德国以161个免签国（地区）的成绩排行第一。而新加坡、丹麦、瑞典、芬兰、意大利、法国、西班牙及韩国等八国免签前往160个国家，位居排行榜第二。

    全球护照便利度前十名：

    第一名：德国；

    第二名：新加坡、丹麦、瑞典、芬兰、意大利、法国、西班牙；

    第三名：卢森堡、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙、挪威、韩国、英国；

    第四名：美国、加拿大、瑞士、韩国、日本、爱尔兰；

    第五名：希腊；

    第六名：马耳他、捷克、马来西亚、澳大利亚；

    第七名：冰岛、新西兰；

    第八名：匈牙利；

    第九名：斯洛文尼亚、斯洛伐克、波兰、立陶宛、拉脱维亚；

    第十名：爱沙尼亚。

    最新排行榜中，哈萨克斯坦位居第59位，可免签前往71个国家旅游。此外，阿塞拜疆和中国位居第65位（免签64个国家），而免签55个国家的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、印度等国家位居第72位。

    据悉，"护照指数"根据护照免签国家和地区数量、联合国开发计划署人类发展指数(UNDPHDI)，分析193个国家及6个地区的护照便利程度。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 黄金储备
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