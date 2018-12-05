哈萨克斯坦2018年登记车辆总数超去年5万余

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 - 年初至今，哈萨克斯坦全国共有1094106辆汽车完成了登记注册，这一数据较2017年多出53953辆。

根据哈萨克斯坦汽车贸易协会提供的数据显示，2018年11月，哈萨克斯坦内务部下属机构登记注册的车辆为106654辆，环比下降了5.5%。不过，2018年1-11月期间，全国范围内共有1094106辆汽车完成了登记注册，这一数据相比2017年全年多出了53953辆。



据悉，完成登记注册的车辆当中，38%的车辆属于已使用超过20年的旧车（423602辆），车龄在10-20年内的汽车占27%（300289辆），2088-2015年间生产的车辆占24.3%（266476辆），车辆3年内的汽车总数为102810辆。



在哈萨克斯坦汽车交易市场上，最受欢迎的品牌车型依然是丰田凯美瑞（Toyota Camry）。车市交易中，平均每六辆售出的车辆中，就有一辆是这款车型。



截至2018年12月1日，哈萨克斯坦全境保有汽车总数为445万辆。其中数量最多的是拉达（Lada）- 77万辆，第二多的是丰田（Toyota）- 45万辆。

大众（Volkswagen）位居第三位，共28万辆。



新增登记车辆最多的地区为阿拉木图州，2018年1-11月共登记车辆158636辆。



奇姆肯特和突厥斯坦州位居第二位，共157454辆。



阿拉木图市位居第三，共138874辆。



【编译：木合塔尔·木拉提】