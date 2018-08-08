2018年哈萨克斯坦国家预算收入达8.8万亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 哈萨克斯坦政府第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫20日在议会上下院联席会议上就哈萨克斯坦政府2018年国家预算执行情况进行了报告。

斯玛伊洛夫说："2018年预算政策主要面向加强国家金融的稳定和经济增长。因此，对经济领域提供支持，以及保障工作岗位和社会领域发展成为了国家预算主要执行优先方向。根据2018年结果，国家经济增速达4.1%，预算收入总额达8.8万亿坚戈。其中，税收收入为5.7万亿坚戈，较2017年增长15%，占税收总收入的65%。此外，国内生产总值中的非石油收入占8%（2017年为7.8%）。工业化、农工综合体、中小企业、住房和基础设施建设，以及社会领域发展国家规划项目的融资促进了预算收入的增长。"



据他介绍，海关税收领域监管制度的改善对预算收入增长带来了有利影响。根据该领域的工作成果，海关税收收入总额达4900亿坚戈。

"预算资金使用率达99.8%。其中，4.3亿坚戈用于社会发展、2.6万亿坚戈用于社会补助和社会保障。此外，共向353万人从预算支付了养老金和补助金。2018年，向1010万用户转入9.4万亿坚戈养老金缴费。为母子社会保障领域提供了1460万亿坚戈资金，根据结果共有84.9万人获得了补助金。" 斯玛伊洛夫说。

【编译：小穆】