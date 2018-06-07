央行提高2018年GDP增速预期

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 据央行预测，2018、2019年哈萨克斯坦经济增速将分别达到3.5%和2.7%。此前，央行预测2018、2019年GDP增速分别为2.9%和2.8%。

央行表示，随着国内消费需求回暖和消费贷款增长，2018年经济向好趋势更为明显：通胀率稳步下调，实际货币收入和工资继续保持正增长；受益于采矿业项目实施和住房建设投资增长，固定资产投资不断扩大，投资需求不断增长；大型油田油气开采和出口量增加，有利于商品和服务出口的整体增长；国内消费和投资需求上升带动进口增长。



央行还预测，2018年通胀率有望保持在5%-7%的目标区间内，2019年将稳步进入4%-6%的新区间。



此次通胀率预期较上轮预测略有上调，主要原因包括：居民实际货币收入增长带动国内消费需求增长；原油及能源、粮食、乳品等价格上涨；加工业价格指数处在较高水平；受俄罗斯通胀可能加速影响，外部通胀环境不容乐观。



央行每年开展4轮宏观经济基础指标预测，并在此基础上制定货币信贷政策，包括调整基准利率水平。



【编辑：木合塔尔·木拉提】