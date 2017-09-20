2018年世界女排锦标赛亚洲区资格赛在阿拉木图开赛

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 -- 2018年世界女排锦标赛亚洲区资格赛A组比赛20日在阿拉木图市开赛。

据悉，比赛将持续至24日结束。



2018年女排世锦赛亚洲区预选赛共10支队伍参赛，分成A、B两组。



A组比赛在阿拉木图进行。



哈萨克斯坦队与中国、中华台北、澳大利亚、斐济在A组。



B组包括韩国、泰国、越南、伊朗、朝鲜，比赛在泰国佛统进行。



比赛采用单循环，每个小组前两名出线获得2018年世锦赛参赛资格。



A组赛程安排为：



09-20 15:00 中国女排 VS斐济女排



09-20 18:00 澳大利亚女排VS中华台北女排



09-21 15:00 斐济女排VS澳大利亚女排



09-21 18:00 哈萨克斯坦女排VS中国女排



09-22 15:00 中华台北女排VS斐济女排



09-22 18:00 澳大利亚女排VS哈萨克斯坦女排



09-23 15:00 中国女排VS澳大利亚女排



09-23 18:00 哈萨克斯坦女排VS中华台北女排



09-24 15:00 中华台北女排VS中国女排



09-24 18:00 斐济女排VS哈萨克斯坦女排



2018年女排世锦赛目前已产生11支参赛队，包括东道主日本、卫冕冠军美国以及通过欧洲区预选赛出线的俄罗斯、塞尔维亚、土耳其、意大利、阿塞拜疆、德国、荷兰、保加利亚，南美锦标赛冠军巴西，亚洲区预选赛将产生四支出线队伍。



【编译：木合塔尔·木拉提】