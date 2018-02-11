平昌-2018：首日赛程金牌数及哈萨克斯坦运动员成绩综述

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 - 昨天，即2月10日，韩国平昌冬奥会结束了开幕以来的首个比赛日赛程。

在当天的比赛中，共有6个国家的运动员在各自的项目中收获了奖牌。



第23届冬奥会的首枚金牌，在越野滑雪女子7.5+7.5公里双追逐比赛中诞生。瑞典名将夏洛特•卡拉摘得金牌。



值得一提的是，在这一项目中，哈萨克斯坦运动员安娜•舍甫琴科名列第36位，叶烈娜•克罗米娜位居第54位。





东道主韩国队在男子短道速滑1500米决赛中奏凯，选手林孝俊以2分10秒485的成绩为韩国代表团赢得本届冬奥会首金。



该项目中，哈萨克斯坦选手丹尼斯•尼基沙在预赛中排名第四未能进入决赛；而另一位选手努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫则在转弯时意外摔倒，也未能晋级决赛。





此外德国和荷兰也都在10日的比赛中摘金。在奖牌榜上，荷兰暂以1金2银1铜的成绩位列第一。德国与瑞典分列二、三位。



在女子7.5公里冲刺项目中，哈萨克斯坦选手哈利那•维什涅维西卡娅获得第30名。









而在冬季两项项目当中，哈萨克斯坦选手未能进入前50，三名运动员达莉亚•科里米娜、奥尔佳•珀特拉尼娜、艾莉娜•拉伊科娃分别位列第58,63和71位。



尼基塔•科佩林科在男子无舵雪橇第一第二轮比赛中分别位列第35和第38位。



哈萨克斯坦目前尚未获得任何奖牌。



【编译：木合塔尔·木拉提】