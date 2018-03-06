2018年将有三部好莱坞动画电影哈萨克语版上映

哈通社/阿拉木图/3月6日 -- 将于2018年在哈萨克斯坦上映的好莱坞动画电影名单正式揭晓。

据Meloman公司透露，今年将会有3部以哈萨克语配音的好莱坞动画电影上映。



分别是，《超人总动员2》（6月14日）、《精灵旅社3》（7月12日）、《无敌破坏王2》（11月22日）。



据了解，哈萨克语配音工作中的质量要求非常高，配音演员们的声音应非常柔和，译制内容与配音需要确保其真实性。



"高质量的配音是什么？是让观众能够感觉到电影原先就以哈萨克语拍摄。‘迪士尼'的要求就是这样的。配音演员们的声音需要与原版电影中演员的声音如出一辙。"著名导演阿伊詹•扎穆希托娃说。



据了解，此项目主要旨在扩大哈萨克语的使用范围。



Meloman公司总裁瓦迪姆•戈连科说："《汽车总动员2》动画的哈萨克语版上映后，使得‘Найзағай'（闪电）一词在人们生活中得到了频繁的使用。"



值得一提的是，2011年，博拉沙克基金开始同迪士尼、Meloman等公司联合展开好莱坞优秀动画电影的配音工作。



哈萨克语成为了突厥语言中的第2位、索尼影视娱乐语种第7位、迪士尼语种中的第39位的可及语种之一。



该项目开展以来，共对平均票房超过2亿美元的23部作品进行了配音工作。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】