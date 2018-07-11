2018全球创新指数：哈萨克斯坦在中南亚地区位居前三

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 - 世界知识产权组织和美国康奈尔大学等机构10日在纽约发布"2018年全球创新指数报告"。

2018年全球创新指数报告显示，排名前10的均为发达国家，其中瑞士、荷兰、瑞典、英国、新加坡、美国名列排名榜的前六位。



而也门、多哥、布基纳法索、象牙海岸、尼日尔等过垫底。



哈萨克斯坦积31.4分排名第74位--与2017年的第78位相比，排名前进了4位。



报告中指出，哈萨克斯坦2018年在中南亚地区是排名第三的创新领先国家，并且在以下这些指标中有相对较强的表现：学生教师比、资本形成总额和外国直接投资流入。



印度和伊朗在中南亚地区居于第一和第二位。



中国今年排名第17位，这对于这个在政府重视研发的政策指引下实现快速转型的经济体而言，是个突破。



俄罗斯位居第46位，同样领先于哈萨克斯坦。



据悉，2018年全球创新指数对全球126个经济体的创新能力进行了量化评估，评估指标包括知识产权申请、移动应用创新、教育支出和科技出版物等80项。



全球创新指数由世界知识产权组织、康奈尔大学等机构共同发布，是衡量一个经济体广泛的经济创新能力的指标。全球创新指数在2007年首次推出，每年发布一次，今年为该报告第11版。



【编译：木合塔尔·木拉提】