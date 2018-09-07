联合国粮农组织下调2018年世界小麦产量预期

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 根据联合国粮农组织最新发布的9月期《谷物供需简报》，2018年全球谷物产量预计为25.87亿吨，较7月份的预测小幅上调，但仍为三年新低。根据本期预报，继去年冲上新高后，今年全球谷物的产量将同比回落2.4%。

《谷物供需简报》还将今年的全球小麦预期产量较上月下调1400万吨，目前预测为近7.22亿吨，是2013年以来的最小产量。这是因为干燥和炎热的天气加剧了欧洲各地小麦产量的萎缩。该机构对澳大利亚、中国和俄罗斯的产量预报数也作出下调，主要原因在于天气不利。而阿根廷和美国的产量预期被上调。

另一方面，全球粗粮产量在7月的基础上被上调了1500万吨，中国、乌克兰和美国的玉米生产前景有所改善，有助于抵消欧盟和俄罗斯潜在减产所带来的影响。目前，粮农组织预计2018年粗粮产量将接近13.54亿吨，较2017年下跌约2.6%。与此同时，受孟加拉国和越南稻米产量较大程度恢复以及斯里兰卡和美国地区强劲反弹推动，世界稻米产量预计比上年增长1.3%，在2018年创下近5.12亿吨的新纪录。

粮农组织对世界谷物利用量的预测被上调至26.48亿吨，其背后的主要原因为饲料和工业用玉米供应量增加以及稻米收成增加。

此外，谷物库存也在减少，在中国、欧盟和俄罗斯尤甚。全球谷物库存量与利用量之比预计将下滑至27.3%，达到五年来的最低点。对2018至2019年销售季世界谷物贸易量的预测上调至近4.14亿吨，较去年创纪录的高位下探约1.5%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】