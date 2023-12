哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮将为2018世界小姐选美大赛献声。

据了解,歌手迪玛希23日在其Instagram主页透露这一消息。

"See you in "Miss world 2018"。12月8日,我将在世界小姐选美大赛献声。"迪玛希写道。

值得一提的是,第68届世界小姐选美大赛将于12月8日在中国三亚举行,大赛吸引全球120个国家的佳丽参与。

据了解,哈萨克斯坦小姐选美大赛亚军获得者叶卡捷琳娜·德沃热孜卡娅将代表哈萨克斯坦参与2018世界小姐选美大赛。

【编译:冰山】