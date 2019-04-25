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    09:35, 25 四月 2019 | GMT +6

    托卡耶夫总统听取央行2018年工作总结汇报

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    哈通社/努尔-苏丹/4月25日 - 据总统府官网消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫24日在总统府举行会议，听取央行就2018年工作进行的总结报告。

    总统办公厅主任萨金塔耶夫、总统助理苏莱曼诺夫、第一副总理兼财政部长司马伊洛夫、央行行长多萨耶夫、国家经济部部长达列诺夫出席会议。

    总统在会议中指出，旨在降低通货膨胀水平的相关政策，对国家财政状况产生了积极影响。

    "目前国家宏观经济形势相当稳定，2018年通胀维持在5.3%标准线以下，国内生产总值实现了4.1％的增长。"总统说。

    会上，央行行长向总统就央行在2018年各项工作情况进行了汇报。包括总统各项指示的执行，相关政策的落实，坚戈汇率的波动（包括内外因素的影响）以及外国投资的流入等。多萨耶夫在汇报中指出，央行最近将基准利率降至9%，这将有利于降低融资成本，并进一步影响企业特别是中小企业的贷款利率。


    总统强调有必要评估银行资产的质量，并继续努力实施"7-20-25"计划。

    根据会议结果，托卡耶夫对相关报告予以了认可，并针对国内金融领域发展做出了一系列具体的指示。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 总统 央行 黄金储备
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