哈萨克斯坦2019年电池出口量为5720万美元

哈通社/努尔苏丹/9月15日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在政府例行会议上介绍了我国电气工程领域的情况。

部长在政府例行会议上说：“我国电气工程领域发生了重大转变。国产电池今年进入了意大利和阿拉伯联合酋长国的市场。与此同时，国产企业可覆盖65％的国内电池需求。我国电池出口量在2019年达到5720万美元。主要出口市场是欧亚经济联盟、中亚和东欧国家。”

“我们还凭借电缆产品覆盖了全国各个行业65％的市场。目前，我国有14家工厂生产电缆和电线产品，出口额在2019年达到1300万美元。主要出口市场是俄罗斯、独联体国家以及德国、中国和波兰。”部长补充说。

此外，据部长介绍，变压器的生产满足了国内市场85％的需求。

“目前，我国有四个变压器制造厂，2019年的出口额为3800万美元。正在彼得罗巴甫尔市开设第五家变压器厂，建成后将确保每年再生产一万台变压器，这将使我们能够满足国内市场的全部需求。我国变压器的主要出口市场为欧亚经济联盟国家、独联体国家以及德国和匈牙利。我们向85％的国内市场提供电气测量仪器，并且有向中亚国家交付产品的潜力。”部长总结道。

【编译：阿拉依】



