中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:32, 07 11月 2018 | GMT +6

    哈萨克斯坦2019年将成为SNOMED国际正式成员

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/11月7日 -- 哈萨克斯坦将于2019年成为SNOMED International正式成员。

    消息称，这一成果是哈萨克斯坦与国际卫生术语标准制定组织（IHTSDO）近两年来举行谈判所取得的。

    "目前共有35个国家成为SNOMED成员，哈萨克斯坦将成为该组织第36位成员。与此同时，哈萨克斯坦还将成为SNOMED独联体地区的首个正式成员。"哈萨克斯坦卫生部在其脸书主页公布消息称。

    医疗人员在写患者病例过程中，不同的临床医生和医疗卫生机构往往会采用不同的临床术语。因而需要一种广泛全面而又协调统一的医学术语系统。此外，该举措在医疗机构实现无纸化工作中体现出其重要性。

    SNOMED International致力于制定全球卫生术语标准，希望通过促进全球范围内标准化临床术语应用，改善医疗卫生状况。其管理的SNOMED CT是目前全世界范围内综合性最强的临床术语体系。它还有助于组织病历内容，减少临床照护和科学研究工作中数据采集、编码及使用方式的变异。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!