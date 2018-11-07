哈萨克斯坦2019年将成为SNOMED国际正式成员

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 -- 哈萨克斯坦将于2019年成为SNOMED International正式成员。

消息称，这一成果是哈萨克斯坦与国际卫生术语标准制定组织（IHTSDO）近两年来举行谈判所取得的。



"目前共有35个国家成为SNOMED成员，哈萨克斯坦将成为该组织第36位成员。与此同时，哈萨克斯坦还将成为SNOMED独联体地区的首个正式成员。"哈萨克斯坦卫生部在其脸书主页公布消息称。



医疗人员在写患者病例过程中，不同的临床医生和医疗卫生机构往往会采用不同的临床术语。因而需要一种广泛全面而又协调统一的医学术语系统。此外，该举措在医疗机构实现无纸化工作中体现出其重要性。



SNOMED International致力于制定全球卫生术语标准，希望通过促进全球范围内标准化临床术语应用，改善医疗卫生状况。其管理的SNOMED CT是目前全世界范围内综合性最强的临床术语体系。它还有助于组织病历内容，减少临床照护和科学研究工作中数据采集、编码及使用方式的变异。



【编译：木合塔尔·木拉提】