北京将于2019年建成新的机场

哈通社阿斯塔纳2月10日电，据中国国家民航总局官网消息，法国 ADP Ingenierie 建筑事务所携手著名的扎哈•哈迪德（Zaha Hadid）工作室击败众多竞争对手，成功拿下中国北京新机场T1航站楼设计项目。随着机场建设的推进，该事务所也在日前完成了这个全球最大机场客运大楼的概念设计。

实际上，在该项目的初次竞标阶段，ADP 与扎哈曾是竞争对手。当时的竞标名单中包括罗杰斯建筑事务所和奥雅纳建筑事务所团队、霍克建筑事务所和荷兰机场建设专家纳科公司团队，以及扎哈•哈迪德建筑事务所和帕斯卡•沃森建筑事务所团队等，而最终与 ADP 进行决选 PK 的则是有着主场优势的中国民航机场建设公司-北京建筑研究院，和福斯特建筑事务所组成的团队。这些竞争者都有着丰富的大型交通枢纽设计经验，譬如福斯特和奥雅纳团队便负责过北京首都机场 3 号航站楼的设计，扎哈团队也参与过萨格勒布与墨西哥新机场的竞标。 目前的概念设计基于 ADP 中标时的初步方案而完成，根据规划，新机场的一号航站楼预期长度 5 公里，将拥有 82 个独立停机位，面积达到 70 万平方米。这一耗资800亿元的交通枢纽建设项目位于北京大兴区和河北省廊坊市交界的地区，计划在2019年建成投运。扎哈•哈迪德除了带来那些标志性的流线设计外，他们还与 ADP 进行了灵活的机场功能布局，以便日后可以根据需求改装，与地铁、铁路系统的交通接驳也被充分考虑进去。 在完成概念设计后，整个航站楼项目将在北京新机场建设指挥部的领导下，由当地的建筑设计院继续细化完成，目前，航站楼将在三月开始拆迁工作，预计在九月正式开工。