纳扎尔巴耶夫总统：应于2019年在首都举行世界突厥学家大会

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 纳扎尔巴耶夫总统于今日公布的《伟大草原之国的7个优势》文章中指出，应着手落实"突厥文化：起源至现代"项目。

"哈萨克斯坦是整个突厥民族祖辈起源的神圣之地。从哈萨克辽阔大地流传至世界各个角落的突厥部落和人民为其他国家和地区历史进程做出了重要贡献。在此之际，应着手落实《突厥文化：起源至现代》项目。项目框架下，有必要于2019年在阿斯塔纳举行世界突厥学家大会以及展示各国突厥文化遗产的国际突厥文化日。此外，依照维基百科的模式，打造收集突厥民族共同文化遗产的在线图书馆也具有重要意义。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还指出，作为新州首府，发展突厥斯坦的同时有必要系统地提高其在国际社会上的声誉和地位。



"哈萨克斯坦曾经的首府不仅仅是精神文明中心，对于整个突厥世界来说还是一个神圣之地。"纳扎尔巴耶夫总统写道。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在21日公布的文章中还提出开设"伟大草原的伟大人物"百科公园以及制定"档案-2025"7年项目的提议。



【编译：冰山】