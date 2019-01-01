哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫2019年新年贺词

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在新年之际，向全体哈萨克斯坦人民致以节日祝贺。

以下为总统2019年新年贺词全文：



尊敬的同胞们！



我们即将迈入2019年。



新年--是能够令所有人心怀喜悦，以饱满的情绪迎接的喜乐节日。



即将成为历史的2018年，对于哈萨克斯坦而言，是团结的一年，是值得庆祝的一年。



这一年，我们庆祝了已经成为独立主权之象征的首都建立20周年庆典。



全国各地为庆典协力，展示出了团结与统一的力量。



年初我们明确了在第四次工业革命时代之下的发展目标。



发表了五大社会举措，确立了提高人民生活水平的任务。



全世界突厥人民的圣城突厥斯坦再度崛起，成为了新的州级首府城市。



美丽的齐姆肯特市人口突破百万，升格为共和国国家级直辖市。



我们落实了一系列具有国际性影响力的政治和经济措施。



哈萨克斯坦圆满的完成了为期两年的联合国安理会非常任理事国任期。



在1月份还担任了这一全球性组织的轮值主席。



我年内访问了美国，并与美国总统达成了一系列重要的协议。



来自世界各地的各宗教领袖齐聚阿斯塔纳，进行了跨文明的对话。



在阿克套，我们通过了关于里海地位问题的国际公约。



阿斯塔纳国际金融中心顺利开业，取得了瞩目的成绩。



中亚五国元首在阿斯塔纳聚首，进一步拉近了彼此的邻里关系。



作为独立象征之一的主权货币坚戈迎来了25周年的纪念日。



为大草原上古老游牧文明的世界性贡献也得到了重新的审视。



这一系列的重大举措，进一步提升了我国的形象和国内的团结。



这所有的一切都有赖于全体人民的共同努力。



亲爱的兄弟们！



让我们用美好的祝福迎接新的一年。



愿新的一年充满喜悦和欢乐！



愿2019年为所有家庭带来收获与幸福！

