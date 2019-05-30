2019哈萨克斯坦总统大选：候选人参加电视辩论

哈通社/努尔-苏丹/5月30日 - 哈萨克斯坦共和国2019年总统大选的候选人及其代表，5月29日参加了由哈巴尔电视台向全国直播的总统选举电视辩论。

电视辩论于当天18:00时开始。



根据中央选举委员会之前确定的规则，本次电视辩论分为三轮。



在辩论中，7位总统候选人及其代表阐述了他们各自对哈萨克斯坦未来社会经济发展的观点、政策和理念，回答了反对者和主持人的问题，并向他们的选民发表了讲话。



几位候选人依据各自的论据，详述了为什么哈萨克斯坦选民们应该投票支持自己成为总统。



辩论的内容涉及到了哈萨克斯坦的教育、市场经济、反腐败斗争、国家语言地位、对中小企业的支持等。



哈萨克斯坦总统大选将于6月9日举行，7名总统候选人分别是："祖国之光"党候选人哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，"伟大草原雄鹰"公共文化协会候选人萨德-别克•图格勒，工会联合会候选人阿曼格勒德•塔斯毕赫夫，"光明道路"民主党候选人达尼亚•耶斯帕耶娃，"阿吾勒"人民民主党候选人托留泰•拉赫姆别科夫，共产主义人民党候选人江布尔•阿赫梅特别科夫，"民族命运"运动候选人阿米尔詹•卡萨诺夫。







【编译：木合塔尔·木拉提】